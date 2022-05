Nacho Cano y Chanel tienen mucho en común. Aunque la mayoría de nosotros descubrimos a la representante de España en Eurovisión durante el Benidorm Fest, el productor musical hacía tiempo que le seguía la pista. El empresario musical, creador de 'Mecano', ha visitado 'El Hormiguero' y ha revelado que él es el verdadero descubridor de Chanel. Son muchos los que se han pronunciado sobre la actuación de Chanel en el festival, como la cantante Natalia, que han revelado qué les parece la canción o el coreógrafo Poty, que considera a "Chanel una artista muy completa".



Cano ha charlado con Pablo Motos de su próximo proyecto musical, 'Malinche', que precisamente estará protagonizado por Chanel. "Ella realmente con quien tiene contrato es conmigo. Me dijo que le había salido lo del Festival y si veo que hay un proyecto que puede darle un subidón a la carrera de los artistas con los que trabajo se lo doy. Chanel es una máquina", ha explicado el productor musical. El nuevo proyecto musical de Nacho Cano narra la historia de amor entre La Malinche, a la que da vida la cantante, y Hernán Cortés durante la conquista de América. Un relato hecho musical que podrá disfrutarse a partir del 15 de septiembre en IFEMA (Madrid).

Para Nacho Cano, Chanel "es una máquina" y no tiene duda de lo bien preparada que va al certamen musical. "Llevo un año y tres meses trabajando con ella. No hay nadie en esté en ese concurso que vaya más preprarado que Chanel. Es un éxito, que va más allá. Hace 500 años empezó el mestizaje y ella es una mestiza (Chanel es hispanocubana) que hoy defiende a España en Eurovisión. Es un éxito de nuestra nación y nuestra cultura y de algo tan maravilloso como es el mestizaje", ha destacado el músico, descubridor de otras estrellas como Penélope Cruz e Inma Cuesta.

Nacho Cano ha aprovechado para manderle todo su "cariño" y avisar a los que todavía no han visto su actuación que Chanel "es una máquina en el escenario. Va a responder, y de las tres disciplinas (canto, baile e interpretación), en lo que mejor es, es actuando. Tiene magnetismo. Cómo mira, cómo se mueve... tiene talento y es un bellezón".



