La final de Eurovisión está a punto de celebrarse y ya son muchas las apuestas que se han hecho sobre quién será este año el que acabe alzándose con el triunfo. Un tema sobre el que nuestros famosos no duda en mojarse y opinar para desvelar qué piensan sobre la representante de España de este año. Tras saber qué es lo que piensa Poty sobre ella, ahora ha sido Natalia Rodríguez la que ha querido desvelar qué le parece, ¿cree que hay posibilidades de ganar esta vez? Descubre qué le parece haciendo click en el vídeo.

La cantante, que ha reaparecido acudiendo al musical 'The Rhythm of the Night', ha confesado que en su opinión hay algo imprescindible que le gustaría que sucediese este año. "Ojalá nos dejemos de política y votemos al esfuerzo, al talento y a lo bien hecho", ha reconocido dejando ver que este es uno de los factores que cree que es más importante que comience a surgir en este tipo de festivales.

Gtres

Lo cierto es que a pesar de toda la polémica que hubo cuando Chanel salió elegida para representar a España, parece que su actuación ha tenido una gran acogida y es que cuenta como una de las favoritas junto a los representantes de otros países como Ucrania o Italia, por lo que parece que este podría ser el año en el que nuestro país volviese a alzarse con el triunfo.

De momento, Chanel ya lo tiene todo listo para ofrecer la mejor actuación y no deja de ensayar para sorprender a todos encima del escenario. Una canción que destaca por ser una de las más movidas del festival, y es que en las 40 canciones presentadas para la final y la semifinal, destacan sobre todo las baladas, haciendo que la representante española se diferencie más del resto. Por su parte, Natalia ha confesado que está segura que la artista dará lo mejor de sí misma, y es que le parece una persona muy trabajadora. No te quedes son saber todo lo que piensa sobre la cantante pinchando en el vídeo de arriba.

