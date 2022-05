Eurovisión está cada vez más cerca, y los nervios por saber si Chanel nos hará de nuevo ganadores después de más de 50 años están a flor de piel. Todos tienen una opinión de la artista, de la canción, de la actuación, los detalles... pero sin duda en nuestro país quien lleva la voz cantante como profesional de la industria de la música es Poty. El coreógrafo se ha parado a hablar con los medios sobre el festival y, preguntado por Chanel, ha sacado toda la artillería para opinar sobre la propuesta de España.

Lejos de decir nada malo sobre ella, todo lo que ha salido por su boca han sido halagos: ha confirmado que le gusta la propuesta, que es una artista muy completa y que la ve no sólo como favorita, sino como ganadora. Es más, se ha sorprendido bastante al enterarse en ese momento de que esa opinión también la comparten en muchas apuestas oficiales. Y es que Chanel podría ser quien recoja el testigo de Massiel, que ganó Eurovisión en 1968 con su 'La la la' en Londres. Repasamos los 10 países que han ganado Eurovisión más veces.

A sólo unos días de la final del festival de la canción, los eurofans y los profesionales que cubrirán el evento ya han comenzado a llegar al Eurovillage, pero sólo unos cuantos han sido los afortunados que han podido ver los ensayos, en los que también ha habido problemas, y todos han coincidido en lo mismo: va a ser un 'chanelazo' en toda regla.

