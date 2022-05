A finales de 2021 'Sálvame' sacó a la luz unos audios privados de Mar Flores en los que la supuestamente la modelo elaboraba un plan junto a un paparazzi para dejar en un mal lugar a Elías Sacal. Unas conversaciones privadas que fueron difundidas por el programa de 'La fábrica de la tele'. Algo que molestó mucho a la empresaria y que no piensa dejar que lo sucedido caiga en el olvido. Mar Flores está dispuesta a llegar hasta el final para defender su imagen, su intimidad y su derecho a la privacidad.

Y así lo ha hecho, Mar ha sentado en el banquillo a Jordi Martín y a gran parte de la cúpula de 'Sálvame'. La modelo entraba al juzgado con semblante serio y se veía las caras con David Valldeperas, Carlota Corredera y con el paparazzi. Tal y como publica ¡HOLA! Mar ha alegado contra el juez que ha perdido 120.000 euros en contratos publicitarios a causa de la filtración de los audios emitidos en el programa de Telecinco. En las imágenes que publica dicho medio se puede ver entrando en los juzgados tanto a Mar como a Carlota.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue hace tan solo unos días cuando la modelo compareció en los juzgados de Madrid como para denunciante contra el paparazzi Jordi Martín, la persona que facilitó los audios. Pero la cúpula de 'La fábrica de la Tele' no sería a la única que sentará Mar flores en el banquillo, también a Emma García y la productora Cuarzo. Ellos también difundieron supuestamente unos audios privados en los que supuestamente Mar Flores intentaba traicionar a su pareja. La modelo ya lo advirtió en redes sociales, iba a tomar medidas legales y así lo ha hecho.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io