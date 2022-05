Carlota Corredera vende sus prendas favoritas y sabemos el motivo. De momento, no es porque necesite 'cash'. El pasado 25 de marzo, la presentadora se ponía al frente de 'Sálvame' por última vez. Después de 13 años, se despedía emocionada de la audiencia del programa que le ha cambiado la vida y con nuevos proyectos profesionales que verán la luz próximamente. Desde entonces, hemos visto a la gallega disfrutar de unas paradisíacas vacaciones en África, salir de copas con unas amigas y mandar ánimo y apoyo a Belén Esteban tras sufrir una rotura de tibia y peroné a través de las redes. Y es precisamente por Instagram por donde hemos conocido su nuevo proyecto: Carlota ha decidido desprenderse de sus prendas favoritas.

La presentadora ha puesto a la venta su ropa a través del portal 'micolet'. "¡El armario de Carlota Corredera ya está disponible en Micolet! Descubre sus prendas favoritas y consíguelas a un precio inmejorable, ¡todas tienen descuento!", se puede leer en el post que ha subido a Instagram la Web. Carlota además de darle a 'like' a la publicación, ha compartido varios stories en los que explica por qué lo hace.

"Compra prendas de mi armario personal en 'micolet'. Todo lo que recaude de la venta de mi armario será donado a favor de las víctimas de violencia de género. Feliz por el estreno de la venta de mi armario", ha comentado la presentadora, que se convirtió referente visible contra la violencia de género tras ponerse al frente de la docuserie 'Rocío, contar mi verdad para seguir viva'. Un trabajo que le ha llevado a recibir premios como el 'Meninas 2021', concedido por la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por su "compromiso en defensa de la igualdad y contra la violencia machista".



Carlota, vacaciones en Jávea

La presentadora está aprovechando al máximo estos días lejos de la televisión. Si primero fue Tanzania, ahora Carlota ha aprovechado para desconectar, tomar el sol y hacer algunas comprar en Jávea (Alicante) junto a unas amigas.



