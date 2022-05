Para Carlota Corredera, despedirse de 'Sálvame' no ha sido nada fácil. Aunque en las últimas semanas se la ha visto muy entregada a su familia, viajes y a disfrutar del tiempo libre, la presentadora echa mucho de menos a algunos de sus compañeros, y por eso esta semana hemos podido ver una reunión de las que hacía tiempo que no veíamos con dos de sus ex compañeras de programa más queridas: Terelu Campos y María Patiño, con las que no dudó la pasada noche en juntarse para, como se suele decir, 'arreglar el mundo'.

Entre copas, comida y muchas risas, las colaboradoras y presentadoras han podido ponerse al día -como hablar del aparatoso accidente de Belén Esteban-, charlar de los últimos cotilleos de la empresa (que en Mediaset seguro que son como un iceberg: hay más de lo que vemos), soltar alguna maldad (que eso une mucho en una amistad) y, por supuesto, reír, que es lo que han mostrado en las imágenes que han colgado en sus redes sociales presumiendo de amistad y reunión en un bar de Madrid. "Amor de verdad, cuantos años peleando y luchando juntas por las mujeres 💗💗💗", ha escrito Terelu en su post, copa en mano, emocionada de poder compartir una velada tan bonita con sus amigas.

Otra versión de la foto de esa noche la han subido a sus respectivos perfiles María Patiño y la propia Carlota. "Os quiero, pequeñitas", ha escrito la gallega, con hashtags que dejan entrever las ganas que tenía de ver a sus compañeras: "encuentros que te dan la vida" y "más que compañeras, amigas". Aunque, sin duda, la que más detalles ha dado sobre la noche ha sido Patiño: "Terelu más habladora que nunca. Una Carlota Corredera más amorosa que nunca. Un encuentro maravilloso!!!", ha escrito, justo antes de añadir un detalle sobre la conversación de la noche: "Y Mila Ximénez siempre", ha detallado María, dejando claro que la colaboradora sigue muy presente en sus vidas a pesar de su muerte el pasado 23 de junio de 2021.

Sin duda, y a pesar de que hay quien dice que al trabajo no se va a hacer amigos, el roce hace el cariño, y el compañerismo de Terelu, María y Carlota durante años ha creado un gran vínculo que, como vemos, ha desembocado una preciosa amistad.

