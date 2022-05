Isabel Pantoja podría volver a verse las caras con la justicia tras haber cobrado por una serie de su vida que nunca hizo. 'Isabel Pantoja: Así fue': con este nombre y con un vídeo protagonizado y locutado por la propia Isabel Pantoja se presentó en 2017 en Cannes la serie de 13 capítulos en la que se contaría la vida de la artista. La madre de Kiko Rivera cedía, por primera vez, los derechos de su vida para narrar, uno por uno, los aspectos de su historia personal y profesional a una productora mexicana, BTF Media. En el contrato, que se firmó el 24 de julio de 2017, se detallaba la venta de los "derechos exclusivos de la historia de su vida en audiovisual por un término de 5 años a partir de esta fecha. El proyecto entonces se tituló, provisionalmente, Isabel Pantoja". Finalmente, se le añadió una de sus canciones más emblemáticas, "Así fue" y se acordó que la fecha de estreno sería en el año 2019. Se le pagó parte por adelantado.

Hoy, cinco años después de aquella firma, no hay serie ni un fotograma grabado, lo que podría suponer para la cantante un nuevo problema. DIEZ MINUTOS ha podido conocer EN EXCLUSIVA que la productora se planea reclamarle 801.814 euros por daños y perjuicios ante la corte del condado de Miami-Dade. ¿Pero por qué? Los motivos están claros. Los hechos ocurrieron de esta manera: el 24 de julio de 2017, Agustín Pantoja, en nombre de su hermana, firma el contrato por la cesión de derechos para realizar en audiovisual la serie sobre la artista. Junto a él, firman dos personas más, M.C. L. y D. L., por parte de la productora mexicana. La serie constaría de 13 episodios de 60 minutos cada uno.

Al final, Pantoja se embolsaría 2 millones. Tres días después de esa firma, el 27 de julio de 2017, Isabel cobró 390.000 euros en concepto de 'servicio de consultoría', por el teaser que se va a realizar: es un adelanto de la película para llamar la atención, pero sin desvelar la trama, algo similar al trailer pero mucho más corto. Los trabajos comienzan y, entre producción, desarrollo, creación y publicidad, la productora gasta más de 410.000 euros.

Su hermano Agustín fue quien firmó el contrato de la serie documental y negoció su sueldo y el de la cantante. Agencia

Tras el abono inicial de 390.000 euros, vendrían otros cuatro ingresos, esta vez de 365.000 cada uno dependiendo de las fases de realización del proyecto, que tenía planeada su salida, como hemos detallado antes, en 2019. Su hermano Agustín también cobraría por su gestión. La solicitud del hermano de Isabel, que indicó aparecer "prominente" en los créditos, fue estar reconocido como "asociado creativo y director artístico". Una labor por la que se embolsaría entorno a 12.000 euros por capítulo. En total: 156.000 mil por toda la producción.



Isabel estaba emocionada con la idea y los productores también. De hecho, llegó a presentarse en el prestigioso festival MIPCOM de Cannes en octubre de 2017. El teaser se realizó y aún puede ver en internet. En él, Isabel dice: "Aquí, de todas las Isabeles, solamente hay una: la mujer, la del arte, la auténtica, la verdadera. Con mis risas y mis llantos, con alegrías y con penas. Una vida de trabajo, de emociones, sufrimientos y vivencias".



El proyecto con Isabel Pantoja se truncó



El tiempo pasó e Isabel daba largas a las decisiones, ponía pegas a los actores y demás propuestas y, de pronto, dejó de estar localizable. Fue entonces cuando la tonadillera cerró su contrato con Mediaset, a principios de 2019, mientras seguía en vigor la realización de la serie en México. El 5 noviembre de ese año la artista pide, por escrito, la resolución del contrato al proyecto azteca. La sevillana ya había vuelto de 'Supervivientes' y tenía planeados diferentes programas con Tele 5. Las razones que alegó no gustaron a la productora y el 28 de noviembre le respondieron señalando que no se rescindía el contrato. Además, debido a la firma que realizó en paralelo con Mediaset, entendemos que sin avisar, el proyecto del biopic se había devaluado porque ya no era un producto atractivo para otros grupos como Atresmedia, por estar vinculada a la competencia. Por lo que le dieron de plazo 7 días para que devolviera los 390.000 euros que había cobrado por adelanto o se reservaban el derecho a demandar en los tribunales de Miami, por esa cantidad más los gastos de producción. Plazo que Isabel nunca cumplió.



PRODUCCIONES DE SU VIDA En 1990, Isabel protagonizó junto a José Coronado, ’Yo soy esa’, que supuso su debut cinematográfico. Supuestamente vivieron un apasionado romance que nunca confirmaron. Lo hizo recientemente Paola Dominguín, esposa en ese momento de Coronado. En 2012 Telecinco emitió ’Mi Gitana’ (en la imagen), serie de tres capítulos protagonizada por Eva Marciel en la que se contó la vida de Isabel al lado de Julián Muñoz. Ella no participó en el proyecto. Agencia

El próximo 24 de julio vencen los cinco años en los que Isabel cedió los derechos de su vida, motivo por el que durante estos años nunca ha hablado, puesto que implicaría otro incumplimiento. Se cumple el contrato, pero no la reclamación por la cantidad abonada, que según fuentes cercanas a la productora siguen considerando en reclamar. BFTMedia (Break the Format Media) anunció en septiembre de 2021 junto a la productora Secuoya la fusión de contenidos y la creación de una nueva marca audiovisual, Micelio Media Group. Lo que ocurra lo sabremos en las próximas semanas, siempre in extremis se puede llegar a acuerdos antes de enfrentarse de nuevo a una reclamación ante los tribunales.

