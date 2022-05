Chelo García Cortés ha transmitido una trágica noticia: el fallecimiento de María Navarro, madre de la actriz Lola Dueñas. La mujer falleció en Madrid el pasado 13 de abril después de 6 años en una residencia aquejada de Alzheimer, pero no ha sido hasta este viernes cuando la periodista ha decidido desvelar la noticia. La que fuera manager y mano derecha de Isabel Pantoja durante casi 20 años, ha fallecido alejada de los focos pero rodeada de su familia más allegada.

La propia ex concursante de Supervivientes 2019 ha confesado que instó a que Isabel Pantoja, que por entonces no tenía relación con María Navarro, la llamara a ella o a su familia para conocer su estado de salud, pues ya había sido diagnosticada. Sin embargo, García Cortés asegura que la tonadillera nunca efectúa esa llamada, según la periodista ha confirmado con fuentes de la familia.

Gtres

"María Navarro, la que te entregó su vida y te ayudó en todo lo que pudo, murió el pasado 13 de abril. Sabías perfectamente que desde 2014 empezó a estar malita por el Alzheimer. Fue ingresada en una residencia en Aravaca", aseguraba Chelo mirando a cámara en 'Sálvame'. "Murió rodeada de la gente que realmente la quería", añadía, sobre todo por su hija, Lola Dueñas.

Secretaria, confidente, amiga y manager, Navarro fue la sombra de Isabel Pantoja durante más de veinte años. Allí llegaba tras haber trabajado mano a mano con Encarna Sánchez. No obstante, en 2013 se retiró por motivos familiares para dedicarse al cuidado de su hija Ana, quien fallecía en mayo de 2016. Tras ello, fue diagnosticada de Alzheimer. Una enfermedad que la tuvo retirada en casa y alejada de la tonadillera, a la cual se la afeó no haberse mantenido cerca de ella.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io