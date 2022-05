¿Hay alguna posibilidad de que Fran Rivera y Kiko Rivera hagan las paces? El torero ha aclarado lo que siente ahora mismo por su hermano. El dj se enfrentaba a su hermano en un 'Deluxe' por su madre, y es que Fran habló de manera muy duro de Isabel Pantoja sobre su posible vuelta a prisión. "Aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien (...) Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Lo perdono", era la contundente contestación del dj a su hermano. Ahora es Fran Rivera el que le ha dejado las cosas claras al sevillano.

"Yo tengo que cerrar capítulo", decía el torero dejando ver que no va a volver a ser lo de antes con su hermano. "Quiero cerrar esto sobre todo porque yo estoy en otra ya. Profesionalmente y personalmente con mi familia, mi trabajo, mis amigos y todo esto lo que me ocasiona es mucho dolor y cuando tienes mucho tiempo dolor, el dolor se convierte en rencor y eso no es bueno", explicaba el diestro a los medios.

Instagram

Fran Rivera quiere dar por finalizada la relación con su hermano y seguir con lo que realmente le hace feliz. "Hay más cosas que nos separan de las que nos unen. Se puede intentar forzar y crear unos vínculos, pero si realmente esos vínculos no existen o hay fuerzas que hacen que eso no se pueda terminar de crear nunca, pues hay un momento que hay que terminar", comentaba también el hijo de Carmina Ordoñez y Paquirri en 'Espejo Público'.



"Esto ya no va de perdonar. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que no es cuestión de perdonar, sino de que hay cosas que no pueden ser", sentenciaba.

