Kiko Rivera está más solo que nunca, tras la guerra con su madre que comenzó hace dos años, ahora el joven también se ha quedado sin el apoyo de su hermana, Isa Pantoja. Sus polémicas declaraciones sobre la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' han hecho que Isa no quiere saber nada de su hermano. Con su prima Anabel Pantoja la relación tampoco pasa por su mejor momento, después de la ausencia en el enlace de la concursante de 'Supervivientes' y Omar Sánchez las cosas entre ellos se enfrió hasta tal punto que el DJ arremetió duramente contra ella por haber celebrado su boda tan solo dos días después del fallecimiento de doña Ana, la abuela de ambos.

A pesar de tener tanto frentes abiertos, el DJ se ha vuelto a ganar un nuevo enemigo. Kiko Rivera se ha enfrentado a su hermano Fran Rivera para defender a su madre. El hijo de Isabel Pantoja no ha podido evitar 'encenderse' cuando ha escuchado las duras palabras que su hermano le dedicó a su madre, Isabel Pantoja.



"A esta mujer es normal que le pasan cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia, así la defino. Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra muy distinta. No nos hacía sentir a gusto en casa de mi padre, no nos hablaba bien ni trataba con cariño", eran algunas de las palabras que le dedicaba el hijo mayor de Paquirri a la cantante.

Ante semejantes palabras hacia su progenitora, Kiko no se ha podido quedar callado. Cree que su hermano puede tener razón en lo que dijo, pero considera que no es apropiado que lo diga, no era el momento y le dolió: "Yo sé cómo es mi madre, pero 'picha', es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí? Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien".



Kiko asegura que no le guarda rencor a su hermano, pero quiere advertir a Fran: "Yo le puedo decir lo que sea a mi madre... pero es mi madre. Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Lo perdono". Cuando Jorge Javier Vázquez le advierte al invitado que Fran se estará enfadando a oír sus palabras, Kiko asegura que le da "exactamente igual".

"Que llame por teléfono, cuente alguna batallita, que diga lo que le dé la gana... pero tú de mi madre no dices ni mu porque, sino, vamos a tener un problema de verdad. Me enfurezco porque ¿vas a decir eso de mi madre teniendo todo esto? Que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo", remata Kiko.



