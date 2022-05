Las mejores imágenes de la vida de Tamara Falcó

Después de pasar un covid algo complicado, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa reaparecen juntos con fuerza y totalmente recuperados. La pareja se mostraba públicamente para un almuerzo que el Teatro Real ha ofrecido en honor al Premio Nobel de Literatura. Un evento muy especial en el que la pareja, que está a punto de celebrar su séptimo aniversario de relación, ha derrochado complicidad, mostrándose tan unidos como siempre.

En esta ocasión, Isabel Preysler ha escogido un look total para un comida primaveral. La madre de Tamara Falcó ha lucido un traje de pantalón recto clásico con raya planchada y pinzas. La americana es bastante entallada con cuello de muesca, mangas fluidas y botonadura central. Para complementar este look radiante, Isabel Preysler ha escogido unos sencillos pendientes de perlas y una cartera de mano a juego con los salones.

Gtres

"Fue un susto, pero ya está bien. Tiene una fuerza brutal y a los cuatro días ya estaba en casa tras haber superado una neumonía bilateral. También pasó la covid mi madre, pero ya están todos fenomenal", señalaba la colaboradora de 'El Hormiguero' nada más salir el novio de su madre del hospital. El Nobel fue ingresado en una clínica de Madrid y gracias al tratamiento, su condición ha ido evolucionando favorablemente. "Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo", comentaba su hijo Álvaro Vargas Llosa, el mismo que confirmaba la noticia.

