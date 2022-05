¿Qué es lo que hizo a Tamara Falcó enamorarse de Iñigo Onieva? La colaboradora de 'El Hormiguero' ha confesado en directo cómo fue la primera cita que tuvo con el empresario. La Marquesa de Griñón y su chico están de lo más enamorados, incluso muchos hablan de que la boda es inminente. La colaboradora y el madrileño se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común, Luisa Bergel, antes del estallido de la pandemia. Según ha contado la propia Marquesa de Griñón fue Onieva quien tomó la iniciativa para conocerla mejor. De hecho, este jueves en el programa Tamara le ha confesado a sus compañeros y a la audiencia que en las primeras citas con Iñigo pensaba que "no tenían nada en común".

Antena 3

Mientras hablaban en la tertulia sobre lo que les echaría para atrás de alguien en una primera cita, la Marquesa de Griñón confesaba que nada más quedar con Iñigo Onieva para conocerse mejor, parecía que la cosa no iba a cuajar. El madrileño es un joven de la noche, todo lo contrario a Tamara, pero hay algo que le hizo cambiar de opinión.

Un día Tamara Falcó tenía que asistir a una fiesta para un niño con cáncer terminal que tenía un sueño: ser famoso. Al joven le quedaban dos semanas de vida y la hija de Isabel Preysler no sabía como reaccionar ante el niño. En ese momento estaba ahí Iñigo y le dio el mejor de los consejos tanto para afrontar ese momento, como para saber que era su media naranja: "Me dijo 'que no se te note nada. Estás ahí para que se lo pase bien'", refiriéndose al último deseo del niño. "Me sirvió y dije ¡mira! hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io