Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han vivido unos días complicados después de que hace unas semanas saliese a la luz que el escritor había tenido que ser ingresado en el hospital tras sufrir algunas complicaciones derivadas del coronavirus. Una medida que decidieron tomar para que pudiese estar más controlado. Ahora, justo después de que se diese a conocer que ya había podido volver a casa, se ha sabido que la socialité también ha estado haciendo frente a esta enfermedad.

Al parecer, según ha desvelado Isabel Preysler en exclusiva a '¡Hola!', ella también se contagió de coronavirus. Una enfermedad que ha tenido que superar separada de su pareja. Descubre cómo han hecho frente a estos complicados días haciendo click en el vídeo de arriba.

Fue hace unas semanas cuando comenzaron a saltar todas las alarmas tras saber que Mario Vargas Llosa, en compañía de Tamara Falcó, Isabel Preysler y su familia, había ingresado en el hospital. Un ingreso que, según adelantó Adela González en 'Sálvame', fue "preventivo" debido a su edad y las posibles complicaciones de la enfermedad, y es que el pasado 28 de marzo cumplió 86 años.

Ahora, tanto él como Isabel Preysler confirman la feliz noticia de que ambos han superado el coronavirus y podrán volver a reencontrarse en su domicilio después de haber tenido que permanecer un tiempo separados haciendo frente a esta complicada enfermedad.

