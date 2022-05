Lola Mencía ha tenido un momento muy importante con Iván Rubio. Año y medio después de su dolorosa ruptura, la ex concursante de 'Supervivientes' ha viajado a Alicante por motivos profesionales. Un viaje en coche que ha aprovechado para acercarse a la casa de su ex y su familia para que vea a Kun, el perro con el que convivieron durante los meses que estuvieron juntos.

La joven ha contado la experiencia en su canal de 'Mtmad' donde confesaba sentirse feliz por el gesto había tenido, y destacaba que salió de ella la idea de llevar a Kun a Iván y a la familia de su ex: "Me he sentido muy bien, creo que he hecho algo bien, creo que he hecho feliz a una familia, a mi perro y a mi misma haciéndolo bien". Un gesto que le gustaría que tuviera su ex, Sergio, con ella: "En mi caso parece que se disfruta prohibiéndome ver a Horus". "Siento que he perdido mucha vida de disfrutarle", añadía Lola quien recordaba que la raza de su perro tiene una esperanza de vida de 10 años de media.

Mtmad

"Con Iván fue todo muy difícil y muy duro pero no guardo ningún rencor. Es más, fui feliz llevándole a Kun", sentenciaba en el vídeo de su canal donde detalló cómo fue volver a ver a su ex a la hora de recoger al perro, que estuvo con ellos todo el fin de semana. "El domingo fui a recoger a Kun al partido de fútbol de Iván. Le vi jugar un rato, hasta el descanso, así podía despedirse de Kun", comenzaba relatando.

La leonesa ha calificado el momento de la despedida de "raro y triste" pero "es lo que hay". En el descanso del partido, ella se acercó a la banda a dar dos besos a su ex, en el mismo lugar donde "aprovechaba para darle el beso en los descansos", lo cual se le hizo raro. Después, Iván sus padres se acercaron al coche para despedirse de ella y de Kun, y todos rompieron a llorar porque "me dio muchísima pena". Un momento en el que abrazó a su ex quien le limpió las lágrimas "como solía hacer", algo que la recordó al motivo de su ruptura.

Mtmad

Tras este momento, la expareja ha retomado el contacto y ha empezado a seguirse por Instagram, donde Lola vio una historia que le hizo preocuparse por su ex: "Me dijo que estaba rayado, que verme le había impactado y que tenía recuerdos". Un posible acercamiento que Lola cortó de raíz: "Le dije que me tenía como amiga para lo que quisiera. Él no cree que podamos ser amigos pero yo creo que sí". Y es que, Lola tiene claro que le quiere pero no está enamorada: "le quiero muchísimo pero no tengo ese sentimiento de amor", algo que espera que Iván entienda ya que ella ya ha pasado página.

