¿Puede que estemos ante una pareja de celebrities y aún no lo sepamos? De hecho, es posible que no lo sepan ni ellos, pero resulta que entre la ex superviviente Marta de Lola y Darío Sellés ¡ha surgido la chispa! Los dos ex participantes de 'La isla de las tentaciones' han coincidido estos días en Madrid, el punto más intermedio para ella, que es de León, y para él, que vive en Alicante. Y no lo han hecho solos: Nico, compañero de edición de Darío, también ha estado presente... pero, sin duda, la atracción entre Darío y Lola ha estado más que presente.

Tal y como nos ha enseñado Lola a través de su canal de mtmad, los tres han dado un paseo por el céntrico barrio de Chueca mientras comentaban lo felices que estaban de poder verse, y ha sido en ese momento en el que no han parado los piropos, hasta que han decidido sentarse para jugar al juego de 'matar, casar, besar', donde ha habido muchas coincidencias, porque Darío y Lola han llegado a la conclusión de que ambos acabarían dándose un beso: "Y los que quieras", añadía ella para sorpresa de él... y de todos, y es que Lola confesaba hace sólo unas semanas que está la mar de a gusto con su vida actual y no quiere novios ni en pintura.

Mediaset

Lo cierto es que, tras las cámaras, en privado, ya pasaron cosas: cuando Lola se enteró de que Darío y Sandra Férriz lo habían dejado, no ha tenido reparo en confirmar que fue 'a pico y pala' a por Darío, pero paró cuando se dio cuenta de que habían vuelto: "La seguí en redes, pero mi intención no era seguirla, porque a ti intenté tirarte ficha y no me hiciste caso... aunque tampoco sabía si en ese momento estabais juntos". La confirmación llegó pronto, y ella paró, aunque por la reacción de Darío, parece que hasta le sentó mal que parara de tirarle ficha. "Pues ya no estamos juntos", ha querido dejar él patente.

Mediaset

Ahora la situación es muy diferente: los dos están solteros, y aunque se han mostrado de lo más cortados, puede que con algo más de confianza pueda surgir algo entre ellos. Sin duda, y conociendo cómo son sus personalidades y teniendo unos valores similares, podrían hacer muy buena pareja.

