Chanel vuelve a ser noticia, pero esta vez no es por su insuperable actuación en el Festival de Eurovisión 2022 ni por el beso que se dio con una de sus bailarinas, sino por el supuesto intento de agresión del que podría haber sido víctima la artista. Horas después de su merecidísimo tercer puesto en el certamen musical, RTVE y el Ayuntamiento de Madrid concretaron que Chanel actuase en las fiestas de San Isidro en Madrid, donde fue recibida por miles de personas, que la vitorearon y aplaudieron. Se trataba de un concierto, organizado por Los 40 Classic y en el que actuaron otros artistas como Nacha Pop, Nena Daconte y Tam Tam Go. Presicamente Nacho Campillo, vocalista de este último grupo, habría revelado lo que sucedió entre bambalinas. Unas declaraciones de las que se ha hecho eco el programa 'Socialité.

Según el magacín de Mediaset, Chanel habría sido víctima de un intento de agresión con pistola. "Un error por parte del equipo de seguridad de la cantante Chanel provoca que una persona, un hombre que no sabemos si es fan o no, se cuele en el backstage de la artista con una pistola. Un hecho que termina con la intervención de la Policía deteniendo a este hombre", eran las declaraciones del redactor del programa, una afirmación derivada de la información que le había dado Campillo.

La primera en desmentir esta información ha sido la propia protagonista. En un Story de Instagram, la intérprete de 'SloMo', escribía: "Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos. Estoy bien y no ha pasado nada".



Por su parte, RTVE también emitió un comunicado, en su programa 'Corazón', desmintiendo esta noticia. La directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, que ha acompañado a Chanel todos estos días, firmaba este comunicado. Eizaguirre confirmó "a través de los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que ese día hubo una detención, pero horas antes de que llegara la artista".

Al parecer sí es cierto que "fueron varios seguidores de Chanel los que advirtieron a la Policía del extraño comportamiento que estaba teniendo un hombre dentro del recinto", pero "cuando se acercaron, se negó a mostrar su documentación, pero al ser cacheado se comprobó que no portaba ningún arma ni objeto hiriente". Y la pieza terminaba explicando el recorrido completo de Chanel desde que aterrizó en España hasta que el momento de su actuación: "Nada más aterrizar de Italia, en un autobús escoltado por la Policía, nuestra representante de Eurovisión estuvo en los estudios de Prado del Rey maquillándose y preparándose para su actuación en la plaza Mayor".

