Su traje plateado para la semifinal de Eurovisión Gtres Durante la segunda semifinal de Eurovisión, la cantante se subió al escenario para presentar un minuto de la actuación que podremos ver en la gran final. Un momento muy especial para el que decidió lucir un esmoquin blanco y rosa cubierto de lentejuelas, firmado por la diseñadora Isabel Zapardiez.

Su atuendo para la actuación La cantante ya ha lucido durante los ensayos el diseño que Palomo Spain ha creado para ella. Un mono negro de inspiración goyesca, de lycra y tul, con más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, y una chaquetilla corta de cuero, con hombreras muy trabajadas y un dibujo que recuerda a los bordados tradicionales.

Triunfa con su 'look' rojo con aires flamencos Gtres Chanel se convirtió en una de las artistas que más miradas logró acaparar durante la alfombra turquesa de la Openinig Ceremony gracias a este impresionante 'look de Raúl Amor, responsable de vestuario de la Delegación Española. En concreto, estaba compuesto por un corsé rojo con lunares negros y un escote completamente recto. En cuanto a la parte de abajo ha lucido una falda asimétrica corte y negra. Aunque, sin duda, el protagonismo se lo ha llevado el sobre todo de tul rojo y cola impresionante.



Más discreta para la rueda de prensa Gtres Para la rueda de prensa que tuvo que ofrecer al llegar a Turín, Chanel optó por un 'look' de lo más cómodo compuesto por un top negro y unos pantalones y una chaqueta blanca.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io