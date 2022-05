Jessica Bueno ha decidido ampliar la familia. La modelo sevillana, que el año pasado se convirtió en madre por tercera vez, ha compartido una instantánea a través de sus redes sociales para presentar a su "bebé". En concreto, parece que la 'influencer' ha decidido adoptar a una mascota. Pero en esta ocasión no se trata de ningún perrito, que ya tiene varios, sino de un animal más peculiar: una cabra. Una decisión con la que parece muy feliz, y es que desde su llegada no se ha separado de ella.

"Súper felices de tener a Billy en casa. Os presentamos a nuestro nuevo bebé", ha indicado junto a una instantánea donde se podía ver al nuevo miembro de su familia, que cada vez es más numerosa. De esta forma, parece que tanto ella como su pareja, Jota Peleteiro, están encantados con la decisión que han tomado.

Lo cierto es que la modelo ha querido darle un gran recibimiento a este cabrito y no ha dudado en presentárselo rápidamente a sus hijos. Un momento muy especial que ha compartido a través de sus redes sociales mostrando cómo los tres se han interesado por conocer al nuevo integrante de su familia.

Además, al ser tan pequeño todavía tiene que darle de comer, por lo que ahora parece que cuenta con "tres bebés en casa": su hijo Alejandro, su perrito y la cabra. Sin duda, un animal que ha llenado de más felicidad todavía su gran hogar.

Tras alimentarle y presentárselo a sus hijos. Jessica Bueno ha mostrado cómo tanto ella como sus dos perritos han decidido acompañar a Billy para que descubra todos los rincones del jardín de su casa, donde vivirá a partir de ahora. Un momento en el que se ha podido ver al cabrito curioseando cada rincón e intentando comerse cada planta que veía.

Lo cierto es que la modelo sevillana es una gran amante de los animales, algo que no duda en mostrar a través de sus redes sociales, donde se le puede ver junto a sus perritos, caballos y ahora junto a su cabra.

