Gran noticia para los fans de Rocío Jurado y para su representante en la tierra, Rocío Carrasco. La empresaria entraba en directo en 'Sálvame' para contar un notición que ha puesto a todos muy contentos. Por fin, tras muchos años cerrado, el Museo de Rocío Jurado abrirá sus puertas para disfrutar de los enseres de 'La más grande'.

Tras negociar varios temas entre Rocío Carrasco y el Ayuntamiento de Chipiona, todos llegaban a un acuerdo y el museo abrirá sus puertas el próximo 1 de julio y será por todo lo alto. El lugar que vio crecer a la artista se vestirá de gala, ya que como ha contado la propia Rocío Carrasco, habrá una fiesta de inauguración para homenajear a su madre y al momento tan feliz que es la apertura del museo: "Organizamos la lista de invitados tu y yo", le decía a Jorge Javier Vázquez. Enseguida el presentador ha preguntado si 'Las Campos', en concreto Carmen Borrego estaría invitada a la gran fiesta en Chipiona: "Todas 'Las Campos' están invitadas porque son mi familia", aclaraba la hija de 'La más grande'.

Gtres

¿Y su familia?, "¿Irá tu tía Gloria Mohedano?", le continuaba preguntando el presentador con tono de broma. Rocío Carrasco está fuerte desde hace varios meses y ya sí que no le tiembla la voz en decir lo que realmente siente:"¿La otra familia? Qué familia? Mi familia es la que yo decida", ha sentenciado.





