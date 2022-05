Rocío Carrasco se ha dejado ver en televisión como nunca antes la habíamos visto. La empresaria participará en la 'Sálvame Fashion Week' y no puede estar más emocionada. La hija de Rocío Jurado ya se encuentra en las instalaciones de Mediaset para prepararse para el evento y se ha querido acercar al plató de 'Sálvame' para ver a sus compañeros. Lo que no sabía es que Jorge Javier Vázquez la iba a "atacar a traición".

La Carrasco está pletórica y se le nota a leguas. Tras negociar varios temas con el Ayuntamiento de Chipiona, todos llegaban a un acuerdo y el museo de su madre abrirá sus puertas el próximo 1 de julio y será por todo lo alto. "Organizamos la lista de invitados tú y yo", le decía a Jorge Javier Vázquez sobre la fiesta de inauguración.

Telecinco

Apartando ese tema, Rocío Carrasco entraba en plató de lo más natural: con la cara lavada y ropa cómoda. "Pareces una niña", le decían los colaboradores de 'Sálvame'. A Rocío le hace muchísima ilusión pertenecer a la 'SFW' y recordaba sus inicios cuando era modelo: "Yo era una niña, empecé con 15 años con estas cosas. Era mucho más las cosas que decían, que era muy ofensivas, que lo que realmente era, era diferente (...) Era como una ilusión, como un hobbie. Me lo pasaba bien", comentaba la madre de Rocío Flores.

La hija de Rocío Jurado irá vestida con un espectacular look de la joven diseñadora María de Castro. Consistirá en un dos piezas de colores rosados con pedrería. ¡Estamos deseando verle desfilar!

