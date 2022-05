Rocío Carrasco y Rosa Benito no han tenido precisamente una gran relación desde el fallecimiento de 'La más grande' en 2006. La colaboradora de televisión y la hija de Rocío Jurado no han ocultado nunca su malestar la una con la otra por temas familiares, pero ahora que Rocío Carrasco ha vuelto con más fuerza que nunca dando todas las explicaciones pertinentes sobre su postura con parte de su familia materna, parece que Rosa está dispuesta a acercar, de nuevo, posturas con ella.

Ya lo intentó con el reparto de la herencia, cuando pidió que le devolviera una figura de la Virgen de Regla, y también cuando le pidió abiertamente sentarse ambas a hablar y decirse todo a la cara, pero Rocío Carrasco ha dejado siempre claro que no quiere saber nada de ella y que no la considera parte de su familia después de años de feos y críticas. Incluso la llamó "veleta". ¿Cambiará ahora la cosa con la apertura del Museo de Rocío Jurado en Chipiona?

Rocío ya dio la buena nueva: el museo dedicado a su madre celebrará su apertura el próximo 1 de julio, tras más de 10 años de problemas y enfrentamientos con su familia, como Gloria Camila -y después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad-, una noticia que Rosa ha aprovechado para celebrar en sus redes sociales con el vídeo promocional y con un claro mensaje: "Las cosas bien hechas nunca pasan de moda".

Eso sí, también ha habido una pequeña pulla a la hija de Rocío Jurado reconociendo sólo el trabajo de Amador, que se ha encargado de la organización, la decoración y la colocación de las piezas: "Tu hermano sabía lo que te gustaba", ha dicho enviando el mensaje a la fallecida cantante allá donde esté. Sea como sea, la apertura del museo que tantos quebraderos de cabeza a dado a todos por fin podrá ver la luz, una noticia que seguro que todos en la familia, sin excepción, celebrarán a pesar de sus diferencias.

