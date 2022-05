Rubén Sánchez Montesinos ha vuelto mucho más guapo y con la mente reiniciada tras su paso por 'Supervivientes 2022', concurso en el que ha durado tres semanas y tres días. Su paso por el reality ha sido breve pero intenso, protagonizando con una gran bronca con Kiko Matamoros -de la que afirma que no se ha visto todo- y sus polémicos desnudos cuando era un 'parásito'. El novio de Enrique del Pozo ha aterrizado en Madrid con 17 kilos menos y dispuesto a dar un cambio radical en su vida.

Ha decidido dejar el culturismo profesional, le gustaría seguir en la tele y estudiar Arte dramático. Además, planea boda con su novio, Enrique del Pozo. De todo esto y mucho más nos ha hablado en una entrevista exclusiva que ya puedes leer en el número de DIEZ MINUTOS que ya está los kioscos. Rubén nos cuenta cuenta toda la verdad sobre su vida: infancia, juventud, amores y trabajo. "Empecé a trabajar a los 16 años en un supermercado, le daba el sueldo a mi madre. He sido un chico muy trabajador", nos confiesa Rubén Sánchez Montesinos, cuyos padres se separaron siendo él un bebé.

El culturista se fue a vivir con 17 con su pareja, Jesús, el que fue su primer amor. Estuvieron 21 años juntos y se casaron. "Siempre me han gustado los hombres maduros", nos cuenta. De ahí que para casarse con Enrique del Pozo, antes tenga que divorciarse.



Rubén Sánchez Montesinos con su pareja, Enrique del Pozo. Beatriz Velasco

Su relación con Enrique del Pozo

Muchos han cuestionado su relación con el colaborador televisivo Enrique del Pozo, pero él lo tiene claro: "Dejo el culturismo y me voy a divorciar para casarme con Enrique". Llevan un año juntos y Rubén Sánchez está dispuesto a luchar por su amor.

Uno de los capítulos más duros de su vida, y del que prefiere no hablar, es que sufrió abusos en su infancia. Algo que desveló Enrique del Pozo en el debate de 'Supervivientes' y por el que fue muy criticado. "Enrique contó lo de los abusos para defenderme. Es cierto que ocurrió. Sufrí abusos por un señor, yo era muy niño...", nos reconoce el culturista.



"Discriminado" en 'Supervivientes'

En la entrevista, que podrás leer completa en el número de papel que ya está en los kioscos, Rubén también se sincera sobre sus excompañeros de reality. "Todos recibieron una carta el Día de la madre, todos menos yo. Era parásito, pero tengo una madre...", afirma entristecido. Además, afirma que "no se han puesto vídeos de quién soy, han ido a cuchillo. La bronca con Matamoros no la pusieron completa".



