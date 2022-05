La cantante ha presentado, en la mañana del 24 de mayo en Madrid, su nuevo trabajo, un disco titulado 'Mimétika' que hará las delicias de todos su fans. De la mano de Samsung, la artista ha hablado con los medios de comunicación sobre su nueva música, su gira y sus planes para este verano. Mónica, que solo 24 horas antes había cumplido unos espléndidos 48 años, está muy bien rodeada y su equipo es su máximo apoyo. "Tengo un equipo que no me frena, al contrario, me anima a que siga hacia adelante así que estoy en la gloria", cuenta.

Mónica presentas 'Mimétika', tu nuevo trabajo con toques más roqueros ¿a dónde te gustaría llegar con este disco?

A que me conocierais un poquito más, sobre todo mi cabeza.

¿Qué parte crees que es la que menos se conoce de ti?

Bueno yo creo que todos tenemos esas partes, yo no tengo por qué ser muy diferente a vosotros. Yo también tengo mis partes con mucha luz, otras con mucha oscuridad, mis días buenos, mis días muy malos, grande ideas, malas ideas, frustraciones... Todo en una.

¿Y todo está reflejado en el disco?

Si, tú piensa que los artistas reflejamos nuestro estado vital a través de la música y este recoge mis últimos 30 años así que bienvenidos a mi p... cabeza.

¿Qué es lo que te frustra ahora?

Ahora ya nada. Normalmente cuando te sientes un poco frustrado es porque esperas algo más de la vida y a mí ahora lo que venga, me viene bien.

¿Cuánto llevas preparando este disco?

Dos años llevamos. Tuve la idea de vamos a empezar otra vez, necesitaba un tiempo y un espacio para poder crear y Dios me lo dio y hemos creado 'Mimétika', 10 temas en la versión fonográfica y 11 en la digital.

Tú hablas de tus miedos y ahora parece que se habla más que nunca de salud mental ¿tú has necesitado ir a terapia o has necesitado ayuda psicológica?

Hombre todos, imagínate una vida nómada como la nuestra, el estrés es muy malo y la cabeza si no la educas se convierte en tu peor enemiga y para eso hay que educarla y para eso están los profesionales, para que las eduquen.

"Me voy a Italia a grabar lo nuevo de 'Amor con fianza"

En este disco tienes una colaboración con Enrique Bunbury que ha anunciado su retirada de los escenarios ¿teníais pensado hacer algo en directo?

No lo sé, el tiempo dirá. También tenemos una colaboración muy bonita con Asier Etxeandia que es la segunda parte de la que hicimos con Mastodonte, la segunda parte de ese amor tan raro que surge entre el carcelero y la presa.

¿Tienes ganas de volver a subirte al escenario?

La verdad es que hace nada estaba con la gira grande en México, hemos estado casi desde principios de la pandemia hasta febrero. Yo ahora me voy a grabar ‘Amor con fianza’ a Italia y luego me voy a México a hacer la gira 'Valientes' con Gloria Trevi y luego ya la de Mimétika.

¿Y las vacaciones? ¿No tienes planes?

¿Qué es eso? (Risas)

Hablando de colaboraciones ¿has pensado compartir alguna con Chenoa? Además, ella se casa ahora...

Es maravillosa. A Laura le deseo lo mejor del mundo, hoy y siempre y sé que va a ser muy feliz, yo la adoro, la amo y sé que es muy feliz y que va a ser muy feliz.

¿Sigues con la tele?

Sí, claro. Los huevos hay que tenerlos en diferentes cestas (Risas)

