Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ultiman los detalles de su boda. Y es que, después de varios retrasos ya que su enlace estaba previsto para junio de 2020 pero el coronavirus dio al traste con sus planes, la fecha es inminente. En unas semanas, Chenoa se casa con el doctor Miguel Sánchez Encinas, con quien sale desde principios de 2019. Su boda, pospuesta por la pandemia, tendrá lugar en Mallorca, la tierra de la novia, en el mes de junio. Hace unos días la cantante y el urólogo acudieron al Registro Civil de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para tramitar y entregar la documentación.

DIEZ MINUTOS fue testigo EN EXCLUSIVA de la visita de la artista y el urólogo al Registro Civil para tramitar los papeles necesarios para su esperada boda. La pareja acudió temprano, acompañada de una tercera persona que les ayudó con la documentación. "Se casa Laura (Corradini), no Chenoa", y en "la isla más bonita del mundo, a la que me siento tan unida", ha comentado Chenoa sobre su boda.

La cantante, que irá vestida de Hannibal Laguna en su boda, quiere celebrar una ceremonia civil íntima, por lo que invitará sólo a unos cuantos ex compañeros de 'Operación Triunfo', como Natalia o Soraya Arnelas; Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián no asistirán. Todos los dramas de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Mientras ultima los últimos detalles de su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas, Chenoa está a tope de proyectos. La hemos visto en la tercera temporada de 'La noche D' en TVE y ya prepara sus conciertos para este verano. Por ejemplo, el 18 de julio actuará en el Starlite de Marbella junto a Café Quijano.

