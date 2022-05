Merchi, madre de Anabel Pantoja sobre su hija y Omar: "Me gustaría que volvieran"

¿Qué le está pareciendo a la madre de Anabel Pantoja el concurso de su hija? La madre de la sevillana entraba en 'Sálvame' para hacer una buena defensa a su hija tras algunas palabras que le dedicaba la madre de Yulen Pereira algo malsonantes. "Lo estás haciendo muy bien y recuerda que lo estás haciendo solo", le decía en una ocasión la madre del deportista al concursante, algo que Merchi, madre de Anabel Pantoja, cree que no es del todo correcto. "Creo que se ha forjado una bonita relación de amistad. Creo que ella necesita un cobijo y en este caso ha empatizado con Yulen, se ha encariñado. Y él con ella. Si a él no le gustara, no habría empatizado y se habría ido con Tania o con Anuar como ahora. Estoy un poquito enfadada en este aspecto, porque la familia de Yulen parece que dicen que Anabel tiene a Yulen como un perrito faldero, cuando él si está con ella será por algo. Todo el mundo es libre de criticar a Anabel, que la critiquen, pero también que se vean sus cosas buenas, que se diga que Anabel está al lado de Yulen, pero que Yulen también está al lado de Anabel", comentaba la sevillana al programa.

Telecinco

¿Quiere Merchi que su hija y Omar Sánchez retomen la relación? La sevillana contestaba sin dudar: "Me gustaría que volvieran, porque para mí sería lo ideal. Me quedaría con los dolores que tengo si volvieran. No hay persona más buena que él. Cuando tomó esa decisión por algo sería, en la isla se pasan muchas cosas por la cabeza, pasan muchas cosas. Yo misma a Omar le he dicho que haga su vida, ahora están separados y le he dicho que coja lo que le venga. Omar si se enamora de Alexia, de Pepita... me daría lo mismo, si es feliz, estaría encantada, que me gustaría que estuviera con mi hija, pues sí", confesaba la mujer mostrando todo su cariño al canario.

El deportista se encuentra ahora mismo, mientras la influencer está en el concurso, centrado en el deporte y quiere rodearse de buenos amigos como Lola, Palito y Alexia, que han estado este fin de semana celebrando el cumple de la hija de Lucía Dominguín.

