La ruptura del matrimonio de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan sólo unos meses después de casarse nos cayó a todos como un jarro de agua fría, pero lo cierto es que la pareja ya estaba mal cuando pasó por el altar, y ninguno de los dos ha querido esconderlo. Por eso, dejarlo fue la mejor opción a pesar de que seguían queriéndose, y ahora los dos han tomado caminos separados: él se ha centrado en su vida, su trabajo y el deporte (y ha empezado a verse con otras personas), mientras que ella ahora participa en 'Supervivientes 2022'... donde, por cierto, parece que ha encontrado un gran apoyo en Yulen, con un curioso parecido físico a su ex.

Anabel, sin embargo, ha reconocido en la isla que echa de menos a Omar, y se ha preguntado si le estará esperando en España para cuando ella vuelva. Es posible que la sobrina de la tonadillera aún tenga las esperanzas puestas en volver con él... ¿pero y Omar? El joven canario no parece muy por la labor, y está muy centrado en su dieta y su deporte para llegar al verano con un cuerpazo esculpido. Vamos, que podría parecer que 'pasa olímpicamente' del concurso de Anabel... ¿o no?

Después de las declaraciones de la joven, Omar no se ha pronunciado al respecto sobre si él echa de menos o no a su ex, y aunque sí le ha brindado apoyo públicamente en el concurso y le manda mucho ánimo, lo cierto es que es un apoyo bastante impersonal, frío y poco romántico que podría ser para su ex mujer o para un conocido cualquiera...

Omar Sánchez Instagram

...a lo que luego hay que sumar los crípticos mensajes que comparte de vez en cuando como éste:

Omar Sánchez Instagram

Sin duda, los dos están en momentos diferentes de su vida, pero Anabel ha demostrado sobradamente seguir enamorada de su ex, y ahora que él está haciendo su vida de soltero a miles de kilómetros de Anabel puede que cuando ella vuelva se encuentre a un Omar muy diferente y se lleve una sorpresa...

