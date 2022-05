Anabel Pantoja se ha deshecho en lágrimas en la Palapa. A pesar de la relación de cercanía que tiene con Yulen, la sobrina de Isabel Pantoja no olvida a su todavía marido, Omar Sánchez, con quien todavía no ha firmado el divorcio, algo que ha asegurado que quiere evitar: "El divorcio suena muy fuerte", confesaba a sus compañeras de isla. "Yo no he querido llegar a ese punto", añadía la joven quien destacaba que "ha sido todo muy fuerte".

Aunque sus compañeros se han afanado estos días en levantarla el ánimo cada vez que se acuerda de su ex, Anabel se hunde y todo porque el instinto le decía a Anabel que su visita familiar podría ser Omar: "también me hace ilusión pero no sé cómo me puede afectar". Según ella misma, puede darle más ánimos para continuar en el concurso o para irse definitivamente, o para "quedarme pegada a él y pedirle que no se vaya". Y es que ahora mismo está hecha un auténtico lío.

"Tío me he cargado lo más bonito que he hecho. Me he equivocado y no sé cuando salga qué me voy a encontrar. Ana me da mucha envidia con su marido y sus niñas", ha confesado Anabel a sus compañeros. Una frase que al escucharla en un vídeo en la Palapa, donde ha efectuado su nominación de la semana, ha roto a llorar. "Es que tengo un año que parece que me ha mirado un tuerto", decía en el vídeo. ¿Qué opina Omar de la amistad de Anabel y Yulen?



"Ojalá estará allí cuando salga", confesaba ya desde la Palapa donde aseguraba que "yo me vine con la vida muy desordenada", decía recordando la enfermedad de su padre, la operación de su madre y su reciente ruptura. "Aquí te das cuenta de lo que tenía", añadía. Tanto que, a preguntas de Jorge Javier sobre si se arrepiente de haber tomado la decisión de romper su matrimonio, Anabel confesaba que "hay días que me arrepiento".

"Lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. Solo quiero que sea feliz", añadía. "Mis planes ahora mismo es salir, ver a mi madre, mi padre, mi familia. Encontrar un hogar porque no sé dónde voy a vivir. Es una mierda pero ya está. Estoy con el corazón entre Sevilla y Canarias y estoy dándole vueltas todo el día".

Sin pelos en la lengua, el presentador preguntó directamente la gran duda que nos ha dejado Anabel estos días: "No puedo eternizarme con esto pero ¿volverías con él?". "No sé si él está ahí", confesaba. "Yo no puedo responder así, tengo que volver allí y claro que me acuerdo de él y demás pero no sé dónde está, con quien está y cómo está. Ha pasado solo un mes pero para mi han pasado como 2 meses. Si lo ves dile que estoy bien y a mi familia", terminaba entre lágrimas antes de volver a la Palapa.

