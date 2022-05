Alessandro Lequio ha discutido en directo con todos sus compañeros de 'El programa de AR'. El colaborador, que a polémico pocos le ganan, llevaba un tiempo bastante tranquilo en sus opiniones, pero este 26 de mayo, ha sacado su lado más controvertido, llegando a llamar "paletos" a los demás colaboradores del programa. El italiano es sobrino lejano de don Juan Carlos y ha dejado claro que a la familia no se la toca. Aunque realmente Ignacio de Borbón, concursante de 'Supervivientes 2022', no le toca nada, pero... el apellido es el apellido.



Todo comenzó después de que ver un vídeo en el que los concursantes del reality ponían de vago al 'Borbón'. Y tras verlo, Lequio salió en su defensa: "(Ignacio) no es nada mío. Pero si esto ocurre en un colegio, estaríamos hablando de cosas feas. Es oportunismo para ponerlo en la palestra. Van a por él porque no les gusta, les es indiferente pero no han dado ningún motivo convivenia para poner a Nacho en la picota. A Kiko Matamoros también le vemos tirado en el suelo".

Captura TV

Ha sido entonces cuando Pepe del Real quería dar su opinión y Lequio, alterado y poniéndose de pie le ha dicho: "Déjame terminar, coñ*. Estoy hasta las narices de que se ensucien mis conversaciones".



El periodista se refería a Nacho como 'el Borbón' y Lequio ha explotado: "El borbón, tú mismo lo has dicho, ahí está el clasismo. No te gusta nada porque se llama 'Borbón'. En tu pequeñez has dicho Borbón. En el fondo es paletismo el vuestro". Pepe del Real se defendía: "¿Cómo se apellida?".

Y Lequio seguía con su discurso: "La reacción de esta gente hacia un apellido lo que demuestra es paletismo. Al que ven diferente".

Captura TV

En ese momento, Paloma García-Pelayo, por alusiones le ha contestado: "Yo en muchas de las cosas que dices estoy de acuerdo, pero también es verdad que Nacho no está activo. Lo que. Decirle desde tu pequeñez, a alguien que te lleva la contraria".Tras escuchar a su compañera,