El rey Juan Carlos I ya se encuentra en Madrid disfrutando de una reunión familiar. Un momento muy especial que se produce dos años después de que tuviese que marcharse a Abu Dabi tras todas las polémicas en las que se ha visto envuelto. Ahora, Alessandro Lequio ha querido sincerarse en 'El Programa de Ana Rosa' desvelando si él suele mantener el contacto con su tío y dejando claro qué le ha parecido su vuelta al país después de tanto tiempo.

"Me comunico con él habitualmente, pero no hablamos de cosas transcendentales", ha indicado haciendo ver que no suele tratar con él temas que tuviesen que ver con las polémicas que le rodean. Lo que sí ha confirmado es que ha seguido manteniendo el contacto con el rey emérito durante los días que se ha estado quedando en España, confesando que sobre todo ha notado que estaba muy "emocionado" por haber podido regresar al país para estar unos días disfrutando de las regatas de Sanxenxo y de su familia.

En cuanto a si cree que don Juan Carlos I debe dar explicaciones por todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, Alessandro Lequio se ha mostrado muy tajante. "El discurso de las explicaciones me parece absurdo porque no darían por buena ninguna explicación. El problema del rey Juan Carlos es la hipocresía en la que han vivido. Llevan años publicándose estas cosas y nadie le había hecho caso", ha sentenciado. Tras salir de su trabajo en Telecinco, el italiano ha expresado su opinión sobre el Rey Emérito en sus redes sociales.

"Lo he visto con un aspecto maravilloso… Y no se ha escondido porque no tiene nada de que esconderse. La calle está con el rey Juan Carlos, y los que forzaron la manifestación republicana eran cuatro contados, apenas los suficientes para sostener la pancarta" escribe junto a una imagen de don Juan Carlos mientras ataca al Gobierno español. "El rey Juan Carlos a nivel personal ha hecho cosas cuestionables, pero a nivel institucional su figura es histórica y el balance es incuestionable", termina su escrito en redes.

Y mientras defiende al Rey Emérito lanza un zasca a su esposa, doña Sofía, 'atacando' a Irene de Grecia Y es que la hermana de la reina Sofía vive el Zarzuela desde hace años y el italiano no entiende que ella sí puede vivir allí y don Juan Carlos no. "Lleva 40 años viviendo de okupa en La Zarzuela", ha recalcado dejando ver que no comprende que nadie critique esta situación pero el rey emérito no pueda pasar una noche allí. Una situación que no le parece bien y que no entiende.

