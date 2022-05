Como cada año. el clan Mohedano se ha reunido para rendir homenaje a una de las artistas más grandes de la historia reciente de nuestro país, Rocío Jurado. El 1 de junio de 2006, ‘La más grande’ fallecía tras dos años luchando contra un cáncer de páncreas. Una fecha muy significativa para sus familiares, quienes cada año conmemoran la memoria de la cantante con diferentes actos celebrados en su ciudad natal, Chipiona (Cádiz). A la misa en memoria de Rocío Jurado, celebrada este sábado a las 11 de la mañana en el santuario de la Virgen de Regla, han acudido algunos de los allegados de la artista, como son su hija Gloria Camila, su viudo José Ortega Cano, sus hermana Gloria Mohedano, y su David Flores, así como la que fuera su cuñada, Rosa Benito. La gran ausente en el homenaje a Rocío Jurado ha sido Rocío Flores.

La nieta de 'La más grande' no ha hecho acto de presencia cuando se cumplen 16 años de la muerte de su abuela. Tampoco hemos podido ver a Amador, quien probablemente debido a sus constantes problemas de salud no haya podido acompañar a la familia. Pero lo que sí llama especialmente la atención es la ausencia de la hija de Antonio David Flores. El año pasado, la veíamos muy emocionado junto a su hermano en este día tan señalado en el calendario de la familia.

Otra de las ausencias que cabe destacar es la de José Fernando Ortega, quien se encuentra ingresado en un centro de rehabilitación en Madrid. Un año más se ha vuelto a echar en falta la presencia de Rocío Carrasco. Como suele ser habitual, la hija primogénita de Rocío Jurado ni ha aparecido ni se la esperaba, puesto que lleva largo tiempo enemistada con su familia materna, sus hermanos y sus hijos. La emisión de la serie documental 'Rocío Carrasco, contar la vedad para seguir viva' no ha hecho más que agravar la brecha familiar. Han vuelto a salir a la luz viejas heridas del pasado y no parece que sea posible una reconciliación familiar.

