Isabel Pantoja triunfa en su gira por Latinoamérica. La tonadillera ha colgado el cartel de 'sold-out' tanto en sus conciertos de Argentina como Chile. Algo que hace callar los rumores que decían sobre un posible fracaso en su vuelta a los escenarios, que no tenía tantos fans como ella creía fuera de España, pero todo lo contrario. Un público entregado la ha recibido en los dos países.

A pesar de todos los problemas familiares que tiene, la artista ha dejado sus problemas en el camerino y se ha mostrado pletórica en cada uno de sus conciertos. A través de las redes sociales hemos podido ver la entrega de la cantante con su público. La reciente muerte de su madre y el distanciamiento con sus hijos no han empañado sus recitales.

Peor no solo se ha mostrado cómplice con su público, Isabel Pantoja también se ha mostrado muy cercana con su peluquero y amigo Antonio Abad y su maquillador de confianza Alberto Dugarte. Así lo han demostrado ellos en sus redes sociales donde se puede ver que no solo les une una relación profesional, también es de amistad.

Parece que la tonadillera está dispuesta a abrirse más que nunca a su público y por eso, en su último concierto lanzó un mensaje que parece ir directamente dirigido a su hijo Kiko Rivera. "Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada", ha indicado la artista.

Isabel Pantoja también ha querido dedicar una de las canciones más importantes de 'Hasta que se apague el sol', la canción que pone nombre al disco y la ha cantado en honor a todos sus nietos.

Esta gira es muy especial, porque no solo supone su vuelta a los escenarios también se ha vuelto esencial para pagar las deudas de Isabel Pantoja tras su absolución judicial, motivo por el cual mantendría las fechas adelante a pesar de la depresión que su círculo más cercano mantiene que sufre en la actualidad.

