Tras tener que celebrar el cumpleaños de su hijo Alberto con la gran ausencia de su hermano Kiko Rivera y su madre, Isa Pantoja ha regresado a 'El Programa de Ana Rosa' para explicar en qué punto está su relación con los diferentes miembros de su familia. Por un lado, la colaboradora ha dejado claro que el dj sí que felicitó al pequeño, como él mismo ya confirmó a través de sus redes sociales publicando la prueba. Sin embargo, de quien no recibió ninguna llamada fue de Isabel Pantoja.

La colaboradora se ha mostrado muy comprensiva con su madre reconociendo que tiene una explicación y que entiende que no lo hiciese. "Me extrañó que no le felicitase porque siempre lo ha hecho, incluso en los peores momentos nuestros. Sé que a ella no se le ha olvidado porque dos días antes es el de Paquirri", ha indicado confesando que en ese momento se asustó mucho al ver que la cantante no se ponía en contacto con ella.

Telecinco

En ese momento, Joaquín Prat ha decidido hacerle una dura pregunta a Isa para saber cuál es exactamente el estado de salud de su madre en estos momentos. "Tiene depresión. Mi prima Anabel me ha dicho que no tiene móvil actualmente, con quien habla cada vez que quiere saber algo es con mi tío", ha reconocido la colaboradora dejando ver que la cantante está pasando por un momento muy delicado.

"Siembre lo he dicho, mi madre tiene problemas y es normal porque con todo lo que ha pasado ella no ha tenido tratamiento. Ahora sí tiene ayuda", ha indicado. De esta forma, parece que la polémicas en las que se ha visto envuelta unida a la muerte de su madre, han provocado que Isabel Pantoja esté pasando por un momento delicado de salud en el que los profesionales que le están tratando parecen haberle aconsejado que esté incomunicada. "Aunque ella no quiera entrar en noticias siempre le llegan, por eso lo mejor es no tener móvil ahora", ha explicado la colaboradora.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io