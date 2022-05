Antonio David Flores y Marta Riesco han disfrutado de su primer viaje como pareja. El pasado fin de semana, aprovechando que la periodista ha perdido su miedo a volar tras su reciente viaje a Cannes por trabajo, viajaron hasta Mallorca para combinar trabajo y placer. El padre de Rocío Flores y la periodista de 'El programa de Ana Rosa', que continúan juntos 'contra viento y marea' como ellos mismos dicen en sus redes sociales, se desplazaron hasta la isla invitados por el empresario Bruno Da Silva y su esposa Tracey. Además de disfrutar de los paisajes mallorquines, Marta ha realizado una campaña para uno de los negocios de la pareja, la Gelateria Da Bruno, como explicó en sus redes sociales. "Hay trabajos que empiezan siendo eso, trabajos y acaban siendo el comienzo de una bonita amistad con una familia Preciosa. Gracias Bruno y @traceysenon1 por unos días maravillosos y por tanto cariño…estamos deseando que se vea el increíble trabajo que hicimos para la mejor heladería del mundo que está en Mallorca. No habrás probando un helado más rico que en la Getaleria Da Bruno❤️🍦", escribió la periodista. Marta Riesco: todos los detalles 'deco' de su ático.

Marta Riesco y Antonio David Flores pasean su amor por Mallorca https://t.co/F7RgXlQ4gs — Diario de Mallorca (@diariomallorca) May 30, 2022

El 'Diario de Mallorca' pudo hablar con Antonio David y Marta, que publicaron su primera foto juntos coincidiendo con el cumpleaños del ex guardia civil, durante su estancia en la isla y ambos agradecieron las muestras de cariño que habían recibido durante sus tres días en Mallorca. Mientras que la periodista desveló que era su segunda vez en la isla pero que casi no se acordaba porque la primera vez era pequeña, el malagueño conoce bien la isla porque tiene familia en Calvià. "Nos llevamos un recuerdo inmejorable. Nos han tratado muy bien, la gente ha sido muy amable con nosotros", comentó la colaboradora de Telecinco. La pareja paseó su amor por la Platja de Palma y disfrutaron de algunos de los locales más conocidos de la zona como el restaurante Alfaro. Los enamorados no descartan volver a la isla e incluso, su anfitrión Bruno, les ofreció casarse en Mallorca algo que Marta, entre risas, no descartó.

Marta Riesco ha compartido algunos de los momentos de su escapada romántica en sus redes sociales y, junto a la foto de un bonito atardecer, le ha lanzado un mensaje de amor a Antonio David Flores. "Para siempre @antoniodavidflores", escribe junto al vídeo.

