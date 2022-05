Antonio David Flores y Marta Riesco continúan disfrutando de su amor pese a todos los baches a los que han tenido que hacer frente. Desde que consiguieron superar la gran crisis que vivieron después de que él no acudiese al cumpleaños de la periodista, las cosas entre ellos parecen ir cada vez mejor. De hecho, ya no dudan en presumir de su amor a través de sus redes sociales, donde comparten algunas de las románticas cenas de las que disfrutan. Un gesto con el que demuestran que están más unidos que nunca.

Ahora, la colaboradora ha sido la encargada de compartir una fotografía junto a su chico en su perfil de 'Instagram' con el que deja claro que su amor sigue intacto "contra viento y marea". Con esta frase queda claro que ambos seguirán luchando por su relación a pesar de todos los problemas con los que puedan encontrarse por el camino.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De esta forma, parece que ya han quedado atrás los malos momentos que vivieron y que provocaron que Marta Riesco terminase derrumbándose y rompiendo con su chico en directo. En ese instante, la periodista reconocía que necesitaba que su pareja diese un paso adelante en su relación para poder vivir su amor con normalidad, sin esconderse. Un requisito que parece que Antonio David ha decidido cumplir para poder seguir junto a ella.

De esta forma, ambos llegaron a un acuerdo durante su reconciliación para poder superar esta crisis. Desde entonces, les hemos podido ver publicando sus primeras instantáneas juntos en redes sociales y paseando su amor por la calle. Un gesto con el que demuestran que cada día están más unidos y más felices juntos y que se produce después de que Antonio David decidiese realizar unas declaraciones ante los medios de comunicación dejando claro cómo era su relación con Olga Moreno y Marta Riesco.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io