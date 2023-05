La ficción creada por Dustin Lance Black está disponible en Disney Plus+ y en ella podemos descubrir la investigación que rodeó al caso Lafferty. Concebida como miniserie, 'Por mandato del cielo' adapta los hechos narrados por el escritor Jon Krakauer en su best-seller sobre crímenes reales Under the Banner of Heaven. Los siete capítulos siguen los pasos del inspector Jeb Pyre (Andrew Garfield), que trata de desentrañar los sucesos que rodearon al asesinato de Brenda Wright Lafferty y de su bebé en un barrio de Salt Lake Valley. Así, junto a él, vamos destapando secretos sobre los orígenes del mormonismo y las violentas consecuencias de esta implacable fe.