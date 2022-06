Ser famoso no te quita de sufrir problemas mundanos, y la última que ha confesado que su salud está algo tocada ha sido Mayka Rivera, ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. La joven, reconvertida en influencer con un canal en mtmad, ha aprovechado su último vídeo para mostrar los nuevos bikinis que se ha comprado para sus vacaciones, y ya que tenía que mostrar su cuerpo, ha explicado que ella, aunque parezca mentira, también tiene sus complejos, y algunos de ellos vienen derivados de su problema de salud.

Mayka ha revelado que, aunque muchos piensen que está obsesionada con su cuerpo, no es tanto una obsesión como una preocupación, y es que ha confesado que padece hipotiroidismo, un desajuste de la glándula tiroidea que, en resumidas cuentas, y entre otros problemas, hace que se ralentice el metabolismo y se puedan coger muchos kilos en poco tiempo. Afortunadamente, ella lo tiene controlado, pero también sufre de bocio, que es la inflamación de la glándula, situada en el cuello, y hace que en muchas ocasiones muestre esa zona más hinchada de lo normal.

Mediaset

Precisamente por eso, Mayka ha confesado que cuida mucho lo que come y que por eso va tanto al gimnasio: "Me tengo que cuidar mucho", ha confesado, antes de añadir que cuando tiene temporadas que va menos, o directamente no va, lo nota: "Yo ya tengo 30 años, y se nota que los años pasan. Cuando tenía 20 años comía lo que me daba la gana y hasta se me marcaban los abdominales. Ahora si no me cuido lo noto en seguida". De hecho, refiriéndose precisamente a sus complejos físicos, ha mencionado que también tiene estrías y celulitis, "y no pasa nada. Hay que quererse como uno es", a pesar de que ella algunos complejos sí se los ha quitado a golpe de bisturí, como con su blefaroplastia.

Mediaset

Sin embargo, no todo son malas noticias en la vida de la murciana, porque desde que se ha reconciliado con Alejandro Bernardos están haciendo muchos planes de futuro, y hasta hablan de boda, mientras que en lo profesional se permite volar más alto: "Quiero hacer un hit con Nathy Peluso", llegó a afirmar. Claro que sí, ¡soñar es gratis!

