Olga Moreno pasa por un buen momento y muchos apuntan a un mismo motivo: está enamorada. La ex de Antonio David Flores acudió a la presentación de Roof Top Picos Pardos Sky Lounge en el Hotel Bleiss de Madrid. Y allí aclaró cómo está su corazón, su futuro en televisión y su actual relación con Rocío Flores. Ambas vuelven a estar unidas tal y como demostró la hija de Rocío Carrasco al publicar una foto en su Instagram, en el que le daba todo su apoyo a Olga.

"Estoy feliz, muy contenta, con ganas de salir, de entrar...", afirma la ganadora de 'Supervivientes 2021' en el vídeo cuando le preguntan cómo está. Revela que del 0 al 10 punturaría este momento de su vida con un '8'. Sin embargo cuando le insinúan que esa felicidad podría venir porque esté enamorada de nuevo, la sevillana lo deja claro: "No estoy enamorada". Ni de Omar Sánchez, al que llamó su nueva pareja en un Story. "Somos buenos amigos", confirmó. Aunque no esté enamorada, Olga no cierra la puerta al amor. Ni al amor ni a nada. Tras estrenarse como colaboradora de 'Supervivientes 2022', la empresaria no se ve trabajando en otros programas pero aclara: "No cierro la puerta a nada, ni al amor ni a nada".



Este verano, la ex de Antonio David Flores piensa "salir, pasárselo bien y disfrutar" y además tiene ya "un viaje preparado", del que no ha dado detalles.



