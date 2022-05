Rocío Flores demuestra cómo es, de verdad, su relación con Olga Moreno. Después de que la hija de Antonio David Flores se mostrara decepcionada con la ganadora de 'Supervivientes 2021' por su manera de romper su silencio sobre su separación, había dudas sobre cómo se llevaban Rocío y 'Oa' que es como la joven llama a la ex de su padre desde que la conoce. Olga Moreno y Rocío Flores, toda la verdad sobre su relación.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' y la ex de Antonio David Flores pasaron de ser inseparables y de compartir retoques estéticos a no aparecer juntas ni hablar de su relación lo que había generado muchas dudas. ¿Su buen rollo había llegado a su fin? El pasado fin de semana, la hija de Rocío Carrasco se encargó de despejar todas las dudas y, a través de sus redes sociales, dejó claro que su relación con Olga Moreno sigue viento en popa y a toda vela.

Rocío Flores y Olga Moreno demostraron su complicidad para pedir la salvación de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. "Ahora que estamos aquí la Oa y yo juntas, queremos hacer un vídeo para..." arrancaba la joven "¡Salvar a Kiko!" añadía la ganadora de 'Supervivientes 2021'. El mote cariñoso con el que Rocío se dirige a Olga ya era una pista sobre su buen rollo. Y es que las dos han mostrado su apoyo al padre de Laura Matamoros, Olga asegura que le debe mucho, y quieren que siga en el concurso y piden la ayuda de sus seguidores. Horas después, Rocío Flores volvía a demostrar su apoyo a Olga cuando ésta aparecía en el plató de 'Supervivientes' como defensora de Ana Luque y tuvo un enfrentamiento con Alexia Rivas. La hija de Antonio David Flores compartía en sus Stories la entrada en plató de Olga y dejaba clara su opinión. "La mejor superviviente @olgamorenooficial", escribía junto al vídeo dejando claro que su relación es excelente.

