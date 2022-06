Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de 'YouTube' cargando de nuevo contra 'La Fábrica de la Tele'. El ex colaborador ha recordado el gran "daño" que le hizo tanto a él como a su familia la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' recogiendo algunas de las acusaciones que han vertido sobre él. Un momento que ha aprovechado para asegurar que, igual que demandó a la productora por despido improcedente, juicio que terminó ganando, también lo hará contra otras personas que trabajan en la cadena.

"Muchos me preguntáis que cuando llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier, tranquilos que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para explicar la razón por la que no ha emprendido acciones legales contra Rocío Carrasco tras las duras declaraciones que realizó sobre él en su docuserie.

"Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer", ha asegurado dejando ver que esto podría cambiar en un futuro. Sin embargo, de momento, cree que no le corresponde dar ese paso. "El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento", ha asegurado recordando que todavía no "se le ha llevado a juicio" para juzgarle sobre los duros episodios que Rocío Carrasco narra que vivió durante su relación con él.

De esta forma, ha confesado estar tranquilo en ese aspecto y ha reconocido que no siente rabia ni hacia ella ni hacia 'La Fábrica de la Tele'. "El único sentimiento que me ronda en la cabeza y en mi alma es el de la justicia y que el daño que se me ha hecho a mí y mi familia se le aplique justicia. No en un plató de televisión, en el juzgado", ha desvelado dejando ver que está muy tranquilo. Un momento que ha aprovechado para comparar su caso con el juicio que tiene ahora en marcha su hija. "Rocío Flores tardó cuatro meses, una vez que llegaron las sentencias de primera instancia, en recurrir a la Audiencia Provincial, yo llevo esperando 437 días a que hagan eso conmigo", ha zanjado.

