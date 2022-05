Antonio David Flores ha recibido una buena noticia más de un año después de que fuese despedido de manera fulminante de 'Sálvame'. Un hecho del que se enteró en directo al igual que la audiencia y por el que decidió demandar a la 'Fábrica de la Tele'. Tras la celebración de varias vistas, en las que el ex colaborador de Mediaset se vio las caras con sus ex compañeros como Jorge Javier Vázquez, la justicia le dio la razón declarando el despido nulo y condenando a la productora a pagarle 82.000 euros.

Esta noticia se dio a conocer el pasado mes de septiembre. Sin embargo, parece que él no se quedó conforme y prefirió recurrir la sentencia. Una decisión de la que ahora ha conocido la resolución. Según ha desvelado el periodista Jesús Manuel Ruiz en 'Es diario', el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado y ha ratificado el despido como nulo indicando que hubo una vulneración de sus Derechos Fundamentales, por lo que cuantifican los daños morales en 120.000 euros, 70.000 más de los que dictaminaron desde el Juzgado de lo Social de Madrid.

Telecinco

De esta forma, el ex colaborador recibirá el pago de esa cantidad por daños morales, una cifra a la que hay que sumarle los 32.360 euros de indemnización por su despido. Por lo tanto, la productora tendrá que pagarle un total de 152.362 euros. Sin duda, una gran noticia para el ex colaborador que se produce justo cuando acaba de confirmar su reconciliación con Marta Riesco.

Lo cierto es que él ya advirtió, tras ganarle la primera batalla en los juzgados a 'Sálvame', que no tenía pensado quedarse ahí. "Hay que creer en la justicia. Este es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar nunca. Y cada uno de ellos van a ir a los juzgados", fueron sus primeras palabras tras conocer la sentencia. Ahora, la productora tiene dos opciones: o aceptar la sentenica o realizar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

