Ivana Icardi no quiere saber nada de los hombres, por el momento. Así de tajante se ha mostrado en su canal de mtmad -tras confesar si tiene problemas económicos y justo después de hacerse una rinoplastia-, donde ha querido aprovechar para sincerarse sobre una de las cuestiones que más le reclaman sus seguidores: ¿está abierta a una nueva relación tras su ruptura con Hugo Sierra? La respuesta la ha dado tras explicar que, por mucho que algunos de sus 'followers' se empeñen, no hay posibilidad de reconciliación con el padre de su hija, Giorgia, y es que, aunque ha aprendido mucho de esa relación, sobre lo que quiere en la vida y lo que busca en un hombre -especialmente desde la gran crisis que vivieron-, cree que ha llegado el momento de pasar página.

Lo cierto es que ahora Ivana, según cuenta, tiene demasiado en el plato: ha confesado que no siente la necesidad, como sí le pasaba antes, de tener un hombre a su lado, porque con su hija tiene más que suficiente. Eso sí, tampoco se va a cerrar en banda a conocer a alguien... pero asegura que no sabe "dónde se buscan los hombres".

Mediaset

Sin duda, no piensa abrirse ninguna aplicación para ligar, y ahora tampoco sale de fiesta, así que las oportunidades son reducidas, pero no pierde la esperanza: "Quizá yendo por la calle, de esto que se te queda alguien mirando... pero quizá me estoy perdiendo al hombre de mi vida por estar pendiente de que Giorgia no se tire del carrito", ha bromeado. Eso sí, aunque no va a poner impedimentos a ningún hombre, sí que tiene que cumplir algunos requisitos, y el primero es que "la vida deje de enviarme hombres que no son para mí. He aprendido mucho de mis relaciones anteriores, pero ahora quiero un hombre que quiera estar conmigo hasta el final de mis días".

Mediaset

¿Qué busca Ivana Icardi en un hombre?

Dicen que la belleza está en el interior, pero sin duda físicamente le tiene que gustar a ella. Otra de las características que le gustaría que cumpliera es que "sea alto": "Yo mido 1'75 y me gusta ponerme tacones... pero el karma es capaz de enviarme a un hombre que mida 1'70", ha apuntado con humor. También quiere que sea un hombre con sentido del humor, comprometido y que le quiera, que de verdad le demuestre que quiere estar con ella, porque no descarta darle un hermanito o hermanita a Giorgia... y también ha trazado la línea en una relación a distancia: "No estoy preparada. Sólo lo haría si sé que en poco tiempo vamos a estar juntos", ha recalcado.

