Una mala noticia para Hugo Sierra e Ivana Icardi, y es que después de que la influencer confesara por sus redes sociales que estaba pasando una crisis con su pareja, ese mal momento ha tenido un desenlace bastante triste. La paternidad puede ser un momento de muchos cambios en una relación en los que se puede chocar mucho entre los diferentes puntos de vista, la falta de sueño y los roces normales de la convivencia, y eso es precisamente lo que les pasó a Ivana y Hugo.

Ivana ha sorprendido anunciando es su perfil de Instagram que, tras días de rumores, en especial porque el día de su aniversario ninguno publicó nada, ha comentado que "en algún momento iba a ser necesario aclarar esto".

"Hace unos meses tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo. Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto", escribía la ex concursante de 'Supervivientes'.

Después de anunciar su crisis, la pareja apostó por poner tierra de por medio y dejar atrás, al menos durante una temporada larga, España. Y qué mejor sitio adonde poner rumbo al país del que proviene Hugo: Uruguay. La pareja decidía tomarse unas largas vacaciones y disfrutar del verano allí, pero parece que no les sirvió de mucho. "En unos días nos vamos a disfrutar del verano en Uruguay", ha escrito Ivana; "Aquí te esperamos sobrina bella!!!! Mucho calor en Urugay. Te va a encantar",reaccionaba la tía de Hugo Sierra quien estaba deseando conocer a la pequeña Giorgia.

