La ex concursante de 'Supervivientes', que acaba de encontrar una nueva en casa en la que vivir con su hija Giorgia en Mallorca, ha utilizado 'Dulce Ivana', su canal de Mtmad para desvelar de qué vive.Yo sé que las redes sociales y la televisión no son para siempre porque son cambiantes y hay gente nueva que llega y tú te quedas obsoleta" y revela que ha ganado mucho dinero con los realities y que se considera una persona ahorradora.

"Con el tema de los pisos yo puedo permitirme pagarle al dueño del piso un año entero y eso da una pista que, además de lo que trabajo, soy una persona ahorradora. Las personas que me conocen saben que yo he hecho tres realities: uno en Argentina, otros en Italia y uno en España. Siempre estoy pensando en el futuro y en no quedarme debajo de un puente aunque es cierto que también gasto mucho", revela.

Mtmad

"De los realities y redes, he conseguido ahorrar. Yo puedo decir que es un buen dinero aunque hace años de ganaba muchísimo más. Yo no me puedo quejar, me independicé con 20 años y me fui a Argentina a hacer 'GH' y empecé a trabajar con marcas, discotecas… Con ese dinero que siempre tengo ahorrado por acaso, vives un poco más tranquilo. Siempre hay que vivir pensando en ganar dinero" afirma y desvela que, desde que nació su pequeña Giorgia, piensa más en su futuro económico e intentar solucionar su gran debilidad: gastar dinero en ropa.

"Hoy en día, hay una pequeñina conmigo y si que es verdad que es muy pequeña pero pronto empezarán los gastos de verdad. Yo ahora como madre si que pienso creo que te tendrías que relajar en comprarte ropa, esas tonterías como joyas o lo que sea porque al final empiezas a gastar y te das cuenta que mira qué gasto en ropa y perfumes aunque en realidad no me hace falta. Tengo que vender ropa porque no me entra en el armario y eso también es una fuente de ingreso. Hay que pensar en el futuro, cuando empiece la escuela, el dinero en material… Es pronto pero lo pienso, tengo dos hermanitos que tienen 8 años y hablo con mi madre y sé lo que suponen los niños. Madre mía lo que me espera", dice.

"Mi debilidad es la ropa y los viajes"

Ivana es consciente de que tiene que empezar a controlar sus gastos, sobre todo en el tema de la ropa. "Me lo tomo con calma porque la niña solo tiene 8 meses pero me digo que tengo que controlar los gastos. Lo bueno es que no me hacen falta lujos, carteras de lujo, cosas de lujo que son un dineral. Yo gasto dinero en ropa pero en las típicas tiendas, no unos zapatos de 1000 euros, ahí si estaría bajo un puente. Mi debilidad es la ropa y los viajes, siempre que puedo, no a la otra punta del mundo pero si a Canarias que está mi familia y mis amigos. Tengo un problema con la ropa, cada vez que veo algo bonito pienso eso me quedaría genial. Luego me lo pruebo en casa y quizá me queda como el culo. No estoy orgullosa porque podría haber ahorrado mucho más pero lo estoy amortizando porque lo vendo luego. Me viene desde pequeña, al haber tenido poquito porque éramos 3 hermanos y no se podía pero tampoco vamos a darle un enfoque psicológico. Me encanta la ropa y vestir bien y por eso ese problemilla", cuenta.

Mtmad

Ivana desvela que, tras su ruptura con Hugo, su familia quiso que se fuera a vivir a Canarias con ellos, preocupados por su situación económica pero ella está bien y sin problemas económicos. "Cuando le conté a mi familia que me había separado, lo primero que me dijeron es que me fuera a Canarias, el tema del dinero a mi familia le preocupaba porque en pareja los gastos son conjuntos. No hablo de mi hermano que es millonario y no entra aquí, hablo de mi madre y su marido. Lo importante es tener unos ahorrillos o invertir en algo que te vaya a dar dinero aunque es verdad que hoy en día es difícil ahorrar. Hay que trabajar, hay que ganar dinero para poder vivir. Si tuviera que irme a trabajar en cualquier otra cosa, no tengo problema porque vengo de abajo y siempre he ido escalando y estando bien pero si las bendiciones se me paran, a trabajar como todo el mundo. He podido estar 8 meses conviviendo con mi niña cada segundo y eso es un regalo", desvela.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io