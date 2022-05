Ivana Icardi ha pasado por quirófano para hacerse una rinoplastia y arreglar su tabique

Ivana Icardi es una mujer nueva, y no lo decimos sólo por su separación de Hugo Sierra, sino de forma literal, porque su cara ¡es otra! La argentina ha decidido tomar las riendas de su vida después de que en navidades tuviera su crisis más gorda con Hugo pero, finalmente, todo acabara en ruptura el pasado mes de abril. Ahora, soltera y con su hija a su lado, Ivana ha tomado la decisión de mirar por sí misma, y ha revelado ¡que se ha operado la nariz!

La ex concursante de 'Supervivientes', según ha contado en su canal de mtmad, llevaba mucho tiempo pensando en hacerse esta operación, ya no por imagen, sino por su propia salud: de pequeña jugaba mucho al baloncesto, y los accidentes y los golpes en el deporte ocurren, y en uno de esos se le desvió el tabique, lo que le provoca una muy mala respiración. "Sé que va a ser para mejor. Necesito que entre más aire por mi nariz", ha dicho en su canal mostrando que, a veces, al hablar, y sin hacer siquiera esfuerzos físicos, se ahoga. También, al dormir, ha confesado que es algo muy molesto y que incluso ronca "como un señor de 60 años".

Ivana ha tomado esta decisión después de años luchando con sprays de agua de mar y tiras para la nariz que abren las fosas nasales, pero "nada ha funcionado". Con muchos nervios, la argentina ha entrado en quirófano para salir unas horas después con la cara algo hinchada y llena de apósitos, pero feliz.

"Entré con mucho miedo, pero no me he enterado de nada. Me siento genial", ha dicho algo 'grogui' de la anestesia. "Me han dicho que el post operatorio de la rinoplastia no duele. Lo peor es la hinchazón. Ahora mismo sólo puedo respirar por la boca, pero eso no es para siempre". "Ha salido todo fenomenal", ha zanjado.

