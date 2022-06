Paula Echevarría y Miguel Torres han celebrado el bautizo de su hijo Miguel. El pasado 4 de junio, Miki, como cariñosamente llaman al pequeño, recibió las aguas bautismales en una íntima ceremonia a la que acudieron su familia y seres queridos y que sus padres han querido compartir a través de sus redes sociales publicando un post conjunto en el que se pueden ver algunos de los momentos más especiales de este día. "Hoy ha sido un día muy especial para nosotros, el bautizo de nuestro pequeño!

Felicidad inmensa! ♥️ #BautizoMiki #PapisOrgullosos" escribieron Paula y Miguel junto a algunas de las imágenes del bautizo de su hijo. 67 nombres de niño bonitos y originales con su significado.

Gracias a las imágenes que han compartido la actriz y el ex futbolista sobre la ceremonia hemos podido conocer algunos detalles del día especial de Miki. El pequeño, que nació el 11 de abril de 2021 por lo que esta a punto de cumplir 14 meses, llegó andando a la ceremonia religiosa cogido de la mano de sus papás que no podían estar más felices y orgullosos. Paula, a juego con su pequeño, escogió un vestido palabra de honor en color blanco con sandalias a juego. Los mejores regalos para un bebé que celebra su bautizo.

@pau_eche Instagram

@pau_eche Instagram

Paula y Miguel han compartido varias imágenes del gran día del pequeño Miki. Una de ellas es de un momento de la ceremonia religiosa en la que la pareja, con el su hijo en brazos, atiende a las palabras del sacerdote. En otras de las fotos, la actriz y el ex futbolista posan en un momento del banquete posterior, decorado con globos azules, blancos y cremas y con una gran M, la inicial de su pequeño, y con los padrinos: Poty Castillo, gran amigo de ambos, y Mónica, la hermana de Miguel.

@pau_eche Instagram

@pau_eche Instagram

Paula e Isabel Navarro, esposa de Poty, también han mostrado algunos detalles de la decoración del evento. La actriz subió un Stories con los meseros del banquete en los que se podía leer el nombre de su pequeño Miguel Torres Echevarría, la fecha de la ceremonia 4 de junio de 2022 y un emotivo texto de agradecimiento. Por su parte, Isabel reveló uno de los rincones de la fiesta: donde se encontraba el libro de firmas, decorado con paniculata, y los detalles que recibieron los invitados: unas velas. Los 50 nombres de niño más populares de 2022.



@pau_eche @gusety Instagram

@pau_eche @gusety Instagram

