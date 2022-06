Carmen Borrego lo tiene claro: "vamos a alucinar" con lo que Rocío Carrasco contará en la docuserie 'En el nombre de Rocío'. El estreno de la docuserie tendrá lugar el viernes 17 de junio en la plataforma Mitele Plus, solo para suscriptores, y más adelante Telecinco emitirá en abierto los capítulos 0 y 1. Para calentar motores 'Sálvame' ha emitido en primicia un avance. Un adelanto en el que la hija de Rocío Jurado afirma tajante: "Está todo aquí".



Para grabar esta docuserie se ha contruido un inmenso 'templo' con los 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de 'La más grande', que arropa a una renovada Rocío Carrasco en su relato. El punto de partida de 'En el nombre de Rocío' es el 1 de junio de 2006, cuando muere Rocío Jurado dejando un vacío enorme y una herencia compleja que lo cambiaba todo, porque lo que pasó tras la lectura del testamento la obligaba a revisar todas las relaciones familiares, desde el principio. A lo largo de todas las entregas, en este imponente y sobrio escenario en el que Rocío Jurado está de manera omnipresente, Rocío cumple su deseo de homenajear y honrar la figura de su madre.

Y se desvelarán los motivos por los que a día de hoy Rocío Carrasco no mantiene relación con su familia. Tras ver las primeras imágenes, Jorge Javier Vázquez aseguraba tener "muchas ganas de verlo". A lo que Carmen Borrego, que hace unos días estalló contra la hija de Rocío Jurado por las declaraciones sobre la boda de su hijo, añadía: "Creo que vamos a alucinar porque se han especulado muchas cosas pero realidad y verdad ha habido poca". En exclusiva, María Teresa Campos nos contó el distanciamiento con Rocío Carrasco.

Sus palabras llamaban la atención de Gema López que le preguntaba si ella las sabía. "Muchas sí", respondía su compañera de programa. "¿Y son cosas tremendas?", quería saber el presentador. "Para mí sí", contestaba ella.

"Es que cuando una mujer decide no tener relación con su familia no es porque un día se levante y diga hasta aquí", indicaba Jorge Javier. Algo que Carmen remarcaba: "Uno puede tener un problema con un familiar, con uno. Pero cuando es con todos es por algo importante. Tu puedes tener algo puntual e incluso una pelea con tu tío y al tiempo reconciliarte".

Gema López insistía a Carmen Borrego: "¿Y con todos es por el mismo motivo?". Carmen no ha desvelado mucho pero sí ha señalado que "parte todo de la herencia.

Lydia Lozano también preguntaba a la hija de María Teresa Campos al respecto y sobre el papel de Ortega Cano. "¿Crees que Ortega Cano es consciente de lo que va a contar?, le preguntaba la periodista.

"Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco no va a contar nada que afectara de manera fea a intimidad de su madre. Nos vamos a enterar de cosas, pero de Ortega Cano no creo que sean cosas importantes. Vamos a saber por qué esa relación no ha seguido porque evidentemente con Ortega tuvo relación después de la muerte", sentenciaba Carme Borrego.



