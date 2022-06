María Teresa Campos abre su corazón a Kiko Hernández. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, la presentadora recibe en su nueva casa, muy cerca de la de su hija, Terelu Campos, a nuestro colaboradora para, en una ENTREVISTA EXCLUSIVA, desvelarle sus secretos mejor guardados. Juntos, hacen un repaso de su vida y sus recuerdos, desde sus inicios, cuando tenía solo 15 años, hasta hoy. Teresa, la gran comunicadora por excelencia, cuenta sin pelos en la lengua, algunos de los capítulos más desconocidos de su vida.

En la ENTREVISTA EXCLUSIVA que solo podrás leer completa en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, María Teresa Campos, que el pasado marzo recibió el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional, habla de sus inicios en el mundo de la radio, en su Málaga natal, cuando solo tenía 15 años y cómo, tras quedarse viuda, se trasladó a Madrid donde comenzó una nueva vida. "Hay una parte de mi vida, que no es la de Madrid, de la que nunca voy a hablar por mis hijas. De mi marido y de cuando se quitó la vida" reconoce y revela que, en la capital, descubrió un mundo nuevo. "Cuando vine a Madrid fue como empezar a vivir ¡me puse las botas! Me puse al corriente en cuanto a relaciones" asegura y revela una anécdota de su trabajo en la radio. "Me fumé un porro con Sabina cuando le entrevisté en la radio", desvela.

Beatriz Velasco HEARST

María Teresa Campos reconoce que sigue echando de menos la televisión y habla de las últimas polémicas que afectan a su familia. En nuestro número de papel que ya está en el kiosco, la presentadora cuenta cómo ve a sus hijas Terelu y Carmen en 'Sálvame' y qué le parece el trabajo en televisión de su nieta, Alejandra Rubio. La comunicadora no entiende el revuelo que se ha creado con la boda de su nieto "Solo fue una boda, no lo entiendo", afirma y habla de su relación con Rocío Carrasco. "Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas pero antes los fines de semana estaban en casa", reconoce aunque asegura que "la quiero muchísimo". Alejandra Rubio, los momentos más importantes de su vida.

Beatriz Velasco HEARST

María Teresa Campos comenta con Kiko Hernández la polémica incorporación de Pipi Estrada, ex de Terelu, a 'Sálvame'. "Pipi me costo dinero. Pagué 2,5 millones de pesetas (15.000 euros) por retirar unas fotos porque salía de una casa de putas e iba con una agarrada, como que se había echado una amiga allí", cuenta y tampoco se esconde a la hora de opinar sobre Ortega Cano. Además de revelar un comentario que el torero le hizo cuando estaba casado con Rocío Jurado, la presentadora habla claro. "Ortega Cano está mayor y ahora a lo mejor le viene bien Ana María Aldón. Si se entienden, con su pan se lo coman", dice. Podrás leer completa la ENTREVISTA EXCLUSIVA a María Teresa Campos realizada por Kiko Hernández en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco. ¡No te quedes sin ella!



Hearst

