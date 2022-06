la docuserie de rocío carrasco será de pago y no se emitirá en telecinco

Más de un año después de la emisión de la primera parte de la docurserie de Rocío Carrasco llega el turno de la segunda parte. Una esperada emisión que desplaza a la hija de Rocío Jurado de la parrilla de Telecinco. Después de muchos rumores que hablaban incluso de una posible cancelación de la segunda parte, pues estaba previsto que se emitiese de cara al pasado otoño, 'En el nombre de Rocío' ya tiene fecha de estreno prevista. Lo llamativo es que, a diferencia de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que se emitió en 'prime time' en Telecinco, la segunda entrega no será en el canal estrella de Mediaset.

'En el nombre de Rocío' verá la luz el próximo 17 de junio y lo hará en la plataforma Mitele Plus, y solo podrán disfrutar de los episodios 0 y 1 todos aquellos que estén abonados y que sean suscriptores. Las semanas posteriores a la emisión de estos capítulos en la citada plataforma de Mediaset, Telecinco sí emitirá los dos primeros para todos aquellos que no los hayan visto. El resto podrán disfrutarse única y exclusivamente a través de Mitele.



En él se podrán ver, por fin, los 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de ‘La más grande’ arropa a una fuerte y renovada Rocío Carrasco en su relato, cuyo punto de partida es el 1 de junio de 2006, cuando muere Rocío Jurado dejando un vacío enorme y una herencia compleja que lo cambiaba todo, porque lo que pasó tras la lectura del testamento la obligaba a revisar todas las relaciones familiares, desde el principio.

De esta manera, Rocío Carrasco cumple su deseo de homenajear y honrar la figura de su madre. Y a través de más de un centenar de horas de grabación; una veintena de testimonios de familiares, amigos y periodistas y decenas de cajas con documentación inédita, se compone el mayor ejercicio biográfico de la cantante hasta la fecha, haciendo aún más grande su leyenda como artista y como mujer.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io