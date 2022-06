Belén Esteban y Chelo García- Cortés llevan varias semanas sin poder ir a 'Sálvame'. Las dos están intentando recuperarse de sus lesiones después de haber protagonizado una caída en directo en días diferentes. La primera en tener que darse de baja fue la de Paracuellos tras romperse la tibia y el peroné mientras realizaba uno de los retos que le había propuesto el programa. Sin duda, una dolorosa lesión de la que le está costando recuperarse.

Tras ella, Chelo García- Cortés también se vio obligada a estar unos días de reposo tras protagoniza una aparatosa caída en la noche de la 'Sálvame Fashion Week', que tuvo como consecuencia que se rompiese el radio. Sin duda, dos acontecimientos que han provocado que se comience a hablar de una "maldición" en el programa. Ahora, ambas se han reencontrado protagonizando una curiosa instantánea en la que aparecen con lesiones.

Mientras que Belén Esteban aparece en la fotografía sentada en una silla de ruedas con su pierna cubierta, Chelo García- Cortés se agacha para posar junto a ella mostrando su brazo inmovilizado. "Vaya dos", ha escrito la ex pareja de Jesulín de Ubrique. Una imagen con la que demuestran que ambas se encuentran mucho mejor de sus lesiones. "Lo mejor del día reencontrarme con mi amiga", ha confesado Chelo.

Lo cierto es que ambas ya han sido operadas de sus lesiones. Ahora, las colaboradoras están siguiendo todos los pasos recomendados para lograr que puedan recuperarse pronto. Mientras tanto, sus compañeros no dudan en mostrarles su apoyo y cariño y es que algunos de ellos, como María Patiño, no han dudado en comentar en esta publicación poniendo numerosos emoticonos de corazones.

