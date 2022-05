La 'Sálvame Fashion Week' ha empezado con muy mala pata, ¡Y nunca mejor dicho! Los colaboradores empezaban desfilando todos de negro al son de la música de 'Llámame' de WRS, la representación de Rumania en 'Eurovisión' cuando de repente Chelo García Cortés sufría un percance. Chelo se caía e inmediatamente llegaba el equipo sanitario para llevársela al hospital.

